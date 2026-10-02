Кількість українських зразків озброєння зросла у 25,5 раза з 2022 року

Міністерство оборони з початку 2026 року кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ 1678 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Українське озброєння у 2026 році

Міністерство оборони України з початку 2026 року кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України 1678 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 91% із них - українського виробництва.

Загалом від початку року до експлуатації допустили 1530 вітчизняних зразків озброєння. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 60.

Таким чином, за чотири роки кількість українських зразків озброєння, допущених до експлуатації у ЗСУ, зросла у 25,5 раза.

Українські виробники також регулярно модернізують уже створені зразки з урахуванням відгуків військових. Це дає змогу оперативніше адаптувати озброєння та військову техніку до змін на полі бою й впроваджувати необхідні для військових технічні рішення.

Нагадаємо, потреби України в оборонному фінансуванні зростатимуть і наступного року. Міністерство оборони оцінює їх у $175 млрд у 2027 році проти $155 млрд цього року. Водночас у проєкті бюджету наразі закладено близько $100 млрд, тому Україні доведеться залучати додаткове фінансування на оборону та допомогу партнерів.