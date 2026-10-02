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Новости
Дата публикации

Количество украинских образцов вооружения выросло в 25,5 раза с 2022 года

ВСУ
Украинского вооружения в ВСУ стало в 25,5 раза больше / Сухопутные войска ВСУ

Министерство обороны с начала 2026 года кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ 1678 новых образцов вооружения и военной техники.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Украинское вооружение в 2026 году

Министерство обороны Украины с начала 2026 кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины 1678 новых образцов вооружения и военной техники. Более 91% из них – украинского производства.

Всего с начала года к эксплуатации было допущено 1530 отечественных образцов вооружения. Для сравнения, в 2022 году их было всего 60.

Таким образом, за четыре года количество украинских образцов вооружения, допущенных к эксплуатации в ВСУ, выросло в 25,5 раза.

Украинские производители также регулярно модернизируют уже созданные образцы с учетом военных отзывов. Это позволяет оперативнее адаптировать вооружение и военную технику к изменениям на поле боя и внедрять необходимые для военных технические решения.

Напомним, потребности Украины в оборонном финансировании будут расти и в следующем году. Министерство обороны оценивает их в $175 млрд в 2027 году против $155 млрд в текущем году. В то же время в проекте бюджета заложено около $100 млрд, поэтому Украине придется привлекать дополнительное финансирование на оборону и помощь партнеров.

Автор:
Ольга Опенько

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