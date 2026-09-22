Россия уничтожила нефтегазовый объект в Полтавской области: восстановить его невозможно

Ночью российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу компании.

Зафиксировано попадание по меньшей мере пяти ракет по технологическим сооружениям комплекса, длительно остановленных и не работающих. С 2022 года эта инфраструктура уже десятки раз подвергалась российским атакам дронами и ракетами, а ее оборудование давно выведено из строя.

В результате нынешнего удара предприятие получило критические разрушения, что фактически делает невозможным восстановление и дальнейшее функционирование объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала добывающие активы "Нефтегаза". Под вражеским ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты", в результате чего зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.