UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,98

--0,10

EUR

50,35

--0,09

Наличный курс:

USD

45,22

45,05

EUR

50,90

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Без электроэнергии остались потребители пяти областей: в отдельных регионах действуют графики отключения света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 5 областях / Shutterstock

15 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 15 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 15 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине  

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности   передавать электроэнергию   через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

  • обстрелы энергообъектов со стороны России:
  • аварии в сетях:
  • плановые ремонты в сетях:
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности