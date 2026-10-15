Инвестгруппа ICU прогнозирует двухлетнюю рецессию в Украине: каким будет курс доллара в 2027 году

Инвестиционная группа ICU ожидает, что экономика Украины будет сокращаться два года подряд: ВВП снизится на 0,6% в 2026 году и на 1,9% в 2027-м. Инфляция к концу этого года может вырасти до 12%, а курс доллара в конце следующего года – до 49,2 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Почему экономика будет сокращаться

По оценке ICU, украинская экономика переживает сложный период с 2022 года. На нее влияют российские атаки на промышленные предприятия, склады и транспортную инфраструктуру, а также проблемы с морскими перевозками и неопределенность из-за войны.

Аналитики ожидают сокращения экономики в четвертом квартале 2026 года и в течение 2027 года. В то же время падение ВВП может быть ограничено из-за изменений в структуре экономики: за годы войны возросла доля сферы услуг и оборонного сектора.

Инфляция может возрасти до 12%

ICU повысило прогноз инфляции на 2026 год до 12%. По оценке группы, основными причинами ускорения роста цен стали усложнение логистики и удорожание горючего.

Аналитики предполагают, что Национальный банк Украины может повысить учетную ставку еще на 0,5 процентного пункта – до 16,5% – до конца года. На этом уровне его могут содержать до конца первого полугодия 2027 года. Возврат к однозначной инфляции ожидается в третьем квартале 2027-го, а по итогам года он может составить 8,2%.

Каким будет курс доллара

ICU также прогнозирует умеренное ослабление гривны. В конце 2026 года курс может составить 45,8 грн за доллар, а в конце 2027 - 49,2 грн.

Международные резервы НБУ, по прогнозу, возрастут до $59,7 млрд в 2026 году против $57,3 млрд в 2025-м, а в 2027 году снизятся до $53,2 млрд.

Украине нужно более $25 млрд на бюджет

ICU ожидает, что в 2027 году для финансирования дефицита государственного бюджета потребуется дополнительно найти более $25 млрд.

В то же время, торговый дефицит Украины в 2026 году может вырасти до $87,4 млрд, или 38,8% ВВП, против $55,8 млрд, или 26% ВВП, в 2025 году. В 2027 году он может сократиться до $74,3 млрд, или 32,2% ВВП.

По оценке ICU, внешнего льготного финансирования должно хватить для покрытия дефицита внешних счетов до конца 2027 года. Прогноз также предполагает, что в среднесрочной перспективе мирного соглашения не будет, а территориальные достижения России будут оставаться ограниченными.

Отметим, что в октябре в Dragon Capital резко пересмотрели прогноз украинской экономики. Инвестиционная компания теперь ожидает сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году, хотя до эскалации прогнозировала рост соответственно на 1,5% и 0,5%.