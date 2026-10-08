Российские атаки развернули прогноз: Dragon Capital больше не ожидает роста экономики

Ужесточение российских атак с июля заставило Dragon Capital резко пересмотреть прогноз украинской экономики. Инвестиционная компания теперь ожидает сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году, хотя до эскалации прогнозировала рост соответственно на 1,5% и 0,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Еще в начале августа компания снизила прогноз роста ВВП на текущий год с 1,5% до 1%. Однако расширение спектра российских атак вынудило аналитиков перейти уже к сценарию экономического спада.

Одним из самых больших ударов для экономики стала блокада черноморских портов. В Dragon Capital оценивают ее потенциальное негативное влияние в 2,2% ВВП при частичном перенаправлении аграрного экспорта через альтернативные маршруты, в частности Дунай.

Если экспорт зерна по морю удастся возобновить к началу весенней посевной, потери от этого фактора могут сократиться до 0,7% ВВП. Аналитики допускают появление в следующем году дипломатической договоренности типа "зернового коридора", однако более широкое "энергетическое перемирие" считают маловероятным.

Еще около 1,5% ВВП экономика может потерять из-за остановки производства стали и связанного с этим сокращения добычи железной руды. Значительная часть крупных промышленных активов находится в зоне досягаемости баллистических ракет, а угроза повторных ударов может не позволить металлургическим предприятиям вернуться к полноценной работе даже после ремонта.

Сильнее, чем ожидалось ранее, может быть и удар по энергетике. В Dragon Capital отмечают, что Россия возобновила массированные атаки задолго до начала холодов и может пытаться усложнить поставки электроэнергии в отдельные регионы.

Дополнительно экономику будут сдерживать сокращение доходов работников пострадавших предприятий, ухудшение потребительских настроений и более осторожные инвестиции частного бизнеса из-за недостаточного страхования военных рисков.

Ухудшится и внешняя торговля. Из-за потери части экспорта зерна, стали и руды и роста импорта энергетического оборудования и комплектующих для оборонного сектора торговый дефицит в 2026 году может достичь рекордных $71 млрд, или 31% ВВП. Это на $6,5 млрд больше предыдущего прогноза.

Dragon Capital также повысила прогноз инфляции до 10% в этом году и 8% в 2027 году. Курс гривны компания ожидает на уровне 46 грн/$ в конце 2026 года и 49 грн/$ в конце следующего.

Критическим риском остается внешнее финансирование. По состоянию на конец сентября Украина получила $22 млрд из договоренных на 2026 год $50 млрд. В следующем году дополнительная потребность бюджета во внешних средствах может составить $30–35 млрд, в то время как действующие программы партнеров предусматривают около $20 млрд.

Напомним, Всемирный банк на днях резко ухудшил прогноз экономики Украины на 2027 год – ожидаемый рост ВВП был снижен с 4% до 1,5%.