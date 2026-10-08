Російські атаки розвернули прогноз: Dragon Capital більше не очікує зростання економіки

Посилення російських атак із липня змусило Dragon Capital різко переглянути прогноз української економіки. Інвестиційна компанія тепер очікує скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му, хоча до ескалації прогнозувала зростання відповідно на 1,5% і 0,5%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Ще на початку серпня компанія знизила прогноз зростання ВВП на цей рік із 1,5% до 1%. Однак розширення спектра російських атак змусило аналітиків перейти вже до сценарію економічного спаду.

Одним із найбільших ударів для економіки стала блокада чорноморських портів. У Dragon Capital оцінюють її потенційний негативний вплив у 2,2% ВВП за умови часткового перенаправлення аграрного експорту через альтернативні маршрути, зокрема Дунай.

Якщо експорт зерна морем вдасться відновити до початку весняної посівної, втрати від цього чинника можуть скоротитися до 0,7% ВВП. Аналітики допускають появу наступного року дипломатичної домовленості на кшталт "зернового коридору", однак ширше "енергетичне перемир'я" вважають малоймовірним.

Ще близько 1,5% ВВП економіка може втратити через зупинку виробництва сталі та пов'язане з цим скорочення видобутку залізної руди. Значна частина великих промислових активів перебуває в зоні досяжності балістичних ракет, а загроза повторних ударів може не дозволити металургійним підприємствам повернутися до повноцінної роботи навіть після ремонту.

Сильнішим, ніж очікувалося раніше, може бути й удар по енергетиці. У Dragon Capital зазначають, що Росія відновила масовані атаки задовго до початку холодів і може намагатися ускладнити постачання електроенергії до окремих регіонів.

Додатково економіку стримуватимуть скорочення доходів працівників постраждалих підприємств, погіршення споживчих настроїв та обережніші інвестиції приватного бізнесу через недостатнє страхування воєнних ризиків.

Погіршиться й зовнішня торгівля. Через втрату частини експорту зерна, сталі та руди і зростання імпорту енергетичного обладнання та комплектуючих для оборонного сектору торговельний дефіцит у 2026 році може сягнути рекордних $71 млрд, або 31% ВВП. Це на $6,5 млрд більше попереднього прогнозу.

Dragon Capital також підвищила прогноз інфляції до 10% цього року та 8% у 2027-му. Курс гривні компанія очікує на рівні 46 грн/$ наприкінці 2026 року та 49 грн/$ наприкінці наступного.

Критичним ризиком залишається зовнішнє фінансування. Станом на кінець вересня Україна отримала $22 млрд із домовлених на 2026 рік $50 млрд. Наступного року додаткова потреба бюджету у зовнішніх коштах може становити $30–35 млрд, тоді як чинні програми партнерів передбачають близько $20 млрд.

Нагадаємо, Світовий банк днями різко погіршив прогноз економіки України на 2027 рік – очікуване зростання ВВП було знижено з 4% до 1,5%.