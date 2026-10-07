Війна триватиме 2027 рік: для України різко погіршили економічний прогноз

Світовий банк відчутно знизив прогноз зростання ВВП України у 2027 році. Однією з причин стало нове припущення, що активні бойові дії триватимуть протягом усього наступного року.

Як пише Dilo, про це йдеться у звіті Світового банку "Економічний огляд Європи та Центральної Азії".

Що буде з економікою

За оновленим прогнозом Світового банку, у 2027 році український ВВП зросте лише на 1,5%. Попередня оцінка передбачала зростання на 4%.

Однією з причин перегляду прогнозу стало припущення фінустанови, що активні бойові дії в Україні триватимуть увесь 2027 рік. Раніше Світовий банк припускав, що війна завершиться до кінця 2026-го.

У 2026 році українська економіка, за оцінкою Світового банку, зросте на 1,2%. Це буде найповільніший показник за останні чотири роки. Водночас у 2028 році банк очікує прискорення економічного зростання України до 3%.

Серед основних факторів, які негативно впливають на економічне зростання, Світовий банк називає дефіцит робочої сили та високі витрати на енергоносії.

Додатковий тиск створюють пошкодження виробничих потужностей, портів, складів і транспортної інфраструктури.

Які ризики бачить Світовий банк

Окремим ризиком для української економіки у 2027 році Світовий банк називає забезпечення зовнішнього фінансування.

Значні фінансові потреби України досі залишаються непокритими, а переговори з міжнародними партнерами щодо подальшої підтримки тривають.

У Світовому банку попереджають, що затримки з реалізацією погоджених реформ можуть уповільнити виділення міжнародних коштів і збільшити дефіцит фінансування.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 і 2027 роки. За оцінкою ЄБРР, цього року ВВП України зросте на 1,5%, а наступного – на 2,5%. У червні банк прогнозував зростання відповідно на 2,2% та 4%.

У ЄБРР пояснили погіршення прогнозу посиленням російських атак на українську інфраструктуру та проблемами з експортом через Чорне море. Зокрема, удари по портах і суднах ускладнили транспортування зерна, а обмежені можливості альтернативних маршрутів через Дунай додатково тиснуть на економіку. У банку зазначили, що українська економіка перейшла від повільного відновлення до стану, близького до стагнації.