Война продлится 2027 год: для Украины резко ухудшили экономический прогноз

Всемирный банк ощутимо снизил прогноз роста ВВП Украины в 2027 году. Одной из причин стало новое предположение, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего следующего года.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Экономический обзор Европы и Центральной Азии".

Что будет с экономикой

По обновленному прогнозу Всемирного банка, в 2027 году украинский ВВП вырастет всего на 1,5%. Предварительная оценка предполагала рост на 4%.

Одной из причин пересмотра прогноза стало предположение финучреждения, что активные боевые действия в Украине продлятся весь 2027 год. Ранее Всемирный банк предполагал, что война завершится к концу 2026 года.

В 2026 году украинская экономика, по оценке Всемирного банка, вырастет на 1,2%. Это будет самый медленный показатель за последние четыре года. В то же время в 2028 году банк ожидает ускорения экономического роста Украины до 3%.

Среди основных факторов, негативно влияющих на экономический рост, Всемирный банк называет дефицит рабочей силы и высокие затраты на энергоносители.

Дополнительное давление создает повреждение производственных мощностей, портов, складов и транспортной инфраструктуры.

Какие риски видит Всемирный банк

Отдельным риском украинской экономики в 2027 году Всемирный банк называет обеспечение внешнего финансирования.

Значительные финансовые потребности Украины до сих пор остаются непокрытыми, а переговоры с международными партнерами по дальнейшей поддержке продолжаются.

Всемирный банк предупреждает, что задержки с реализацией согласованных реформ могут замедлить выделение международных средств и увеличить дефицит финансирования.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 и 2027 годы. По оценке ЕБРР, в текущем году ВВП Украины вырастет на 1,5%, а в следующем – на 2,5%. В июне банк прогнозировал рост на 2,2% и 4% соответственно.

В ЕБРР объяснили ухудшение прогноза усилением российских атак на украинскую инфраструктуру и проблемами с экспортом через Черное море. В частности, удары по портам и судам усложнили транспортировку зерна, а ограниченные возможности альтернативных маршрутов через Дунай дополнительно давят на экономику. В банке отметили, что украинская экономика перешла от медленного восстановления в состояние, близкое к стагнации.