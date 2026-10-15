Недвижимость, оборудование и 30 авто: АРМА ищет управляющего для "Бетонбуда"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего для арестованных активов ООО "Бетонбуда". В имущественный комплекс во Львове и Львовской области входят недвижимость общей площадью более 4,9 тыс. кв. м, 30 транспортных средств, корпоративные права и оборудование для производства бетонных смесей.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА ищет управляющего

Активы расположены во Львове и Львовской области, в частности, на улицах Тараса Шевченко и Городоцкой во Львове, а также в селе Галичаны.

Согласно материалам конкурсного отбора, в перечень активов по первому определению входят корпоративные права ООО "Бетонстрой" (код ЕГРПОУ 32181428), а также три объекта недвижимости общей площадью почти 4,94 тыс. кв. м.

Самый большой объект имеет площадь 4738,6 кв. м. Еще два объекта недвижимости имеют площадь 93 кв. м и 106,3 кв. м соответственно. Кроме того, в список включено 30 транспортных средств.

По второму определению, в состав активов также входит оборудование для производства бетонных смесей. В частности, это два бетонных узла производства Liebherr-Mischtechnik GmbH и WEMA, бетонный растворный узел и мобильный металлосмесительный комплекс Ammann Elba CBT-60.

Имущественный комплекс включает также лабораторию площадью 106,3 кв. м и офисное здание площадью 93 кв. м.

Отдельно указано имущество, находящееся на балансе предприятия: вагонные весы, ангар для сыпучих материалов, мобильная металлоконструкция, ограждение, платформа для перегрузки цемента, системы водо- и электроснабжения, а также часть открытого состава металла с подъездным железнодорожным путем.

Конкурсный отбор должен определить управляющего, отвечающего за управление арестованными активами в соответствии с установленными процедурами.

О компании

Согласно данным Youcontrol, " Бетонбуд" – украинская компания, специализирующаяся на производстве готовых бетонных смесей. Предприятие зарегистрировано 20 сентября 2002 во Львове.

Уставный капитал составляет 11,06 млн грн. Основной вид деятельности – производство бетонных растворов, готовых для использования.

Среди других направлений деятельности компании – оптовая и розничная торговля строительными материалами, а также грузовые автомобильные перевозки.

Руководителем и подписантом ООО "Бетонбуд" указан Василий Корда. Единственным участником компании является ООО "Экспонент", которому принадлежит 100% уставного капитала. Конечным бенефициарным владельцем указан Богдан Козак.

Напомним, недавно АРМА сформировала новый портфель арестованных активов для последующей передачи в управление через Prozorro. В него вошли недвижимость, предприятия, земельные участки и другое имущество.