АРМА отменило результаты торгов и готовит повторный аукцион в Закарпатье

Агентство по розыску и менеджменту активов инициировало повторные электронные торги по продаже земельных участков в Закарпатской области после проверки информации от правоохранительных органов о возможных нарушениях на предыдущем аукционе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

В феврале АРМА отказалось от подписания протокола о результатах указанных торгов. Решение было принято на основании информации, полученной от правоохранительных органов, в частности Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины.

После дополнительного анализа материалов, предоставленных правоохранительными органами и другими государственными структурами, агентство пришло к выводу о наличии рисков участия в торгах лиц, активы которых находятся под арестом. В этой связи принято решение об организации повторного аукциона.

Организатору торгов уже направлено уведомление о невозможности отчуждения земельных участков по результатам предыдущего аукциона и необходимости проведения новой процедуры продаж.

АРМА также обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить правовую оценку выявленным обстоятельствам, в частности, относительно возможных признаков согласованных действий между участниками торгов и потенциального манипулирования результатами.

Пока результаты аукциона являются предметом судебного разбирательства. Истец оспаривает действия агентства и просит признать результаты торгов и возместить заявленные убытки. В АРМА заявляют о готовности отстаивать свою позицию в судебном порядке.

В агентстве подчеркивают, что реализация арестованных активов должна происходить исключительно на основе прозрачности, конкуренции и максимального экономического эффекта для государства. Защиту интересов государства называют ключевым приоритетом.

Также АРМА сообщила, что соответствующие материалы направлены в Кабинет министров Украины и профильный антикоррупционный комитет. В агентстве подчеркивают, что продолжают институциональную реформу управления арестованными активами, направленную на повышение прозрачности процедур и усиление конкурентности торгов.

Напомним, еще в 2024 году АРМА планировало выставить на торги 494 земельных участка и верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника на Закарпатье общей стоимостью более 1 миллиарда гривен.