Кукуруза дешевеет в Украине: почему аграрии получают меньше за зерно

Закупочные цены на кукурузу в Украине за неделю снизились на 300–500 грн/т – до 4500–5000 грн/т на условиях EXW-элеватор. На внутренний рынок давят удорожание логистики и задержки выгрузки зерна, в то время как в Европе котировки растут из-за ухудшения прогноза урожая кукурузы в ЕС.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Кукуруза в Украине дешевеет

В Украине продолжают снижаться цены на кукурузу из-за подорожания автомобильных и железнодорожных перевозок в дунайские порты и западные терминалы. Логистические расходы возрастают из-за задержек с выгрузкой и нехватки свободных мест, что усиливает давление на внутренний рынок.

По состоянию на 12 октября аграрии собрали 3,486 млн. тонн кукурузы с 589,4 тыс. га, или 13% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 5,91 т/га. По мере увеличения предложения зерна цены снижаются, хотя фермеры пока пытаются продавать первые партии по более высоким ценам.

За первые 12 дней октября Украина экспортировала всего 78 тыс. тонн кукурузы против 223 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В то же время с начала маркетингового сезона экспорт достиг 2 млн. тонн, тогда как в прошлом году за этот период составил 1,138 млн. тонн. Такой результат обеспечили активные отгрузки в июле и августе.

Как изменились цены на кукурузу в Украине

За неделю закупочные цены на кукурузу на условиях EXW-элеватор снизились на 300–500 грн/т – до 4500–5000 грн/т.

Спрос на зерно с доставкой в дунайские терминалы также ослаб: цены снизились на $10/т, до $160–165/т, или около 8000 грн/т. Для ноябрьских поставок озвучивается цена около $150/т.

На западных терминалах цены спроса остаются в диапазоне 8000–8500 грн/т или $165–175/т. В то же время, контракты на поставки в феврале предусматривают $185–190/т.

В Европе кукуруза дорожает, а в США дешевеет

На европейском рынке котировки кукурузы растут из-за ухудшения прогноза урожая в ЕС. Ожидаемое производство сократили на 2,6 млн. тонн — до 48 млн. тонн против предыдущего ориентира 56,8 млн. тонн. Одной из причин стало падение урожайности во Франции на 38% из-за засухи. Дополнительную поддержку ценам оказывает ослабление евро по отношению к доллару.

За неделю мартовские фьючерсы на кукурузу на бирже в Париже подорожали на 3,2% - до €280,75/т, или $314/т. За месяц рост составил 7,3%. Ноябрьские контракты, срок действия которых истекает 25 октября, поднялись до €303/т, что указывает на ограниченное предложение для ближайших поставок.

В США же цены снижаются. После повышения прогноза производства кукурузы Министерством сельского хозяйства США (USDA) декабрьские фьючерсы в Чикаго за неделю потеряли 4,6% и опустились до $189/т. Это на 11,5% меньше месяца назад.

На американский рынок также оказывают давление значительные начальные запасы и благоприятные погодные условия в Бразилии. Они улучшают перспективы нового урожая. По состоянию на 11 октября в США собрали кукурузу с 33% площадей против среднего показателя 39% за последние четыре года. Прогноз сухой и теплой погоды на ближайшие 7–10 дней может ускорить жатву и усилить давление на цены.

В Бразилии и Аргентине благоприятные осадки создают условия для посева, а фермеры рассматривают возможность расширения посевных площадей.

Китай сокращает спрос на кукурузу

USDA также снизило прогноз потребления кукурузы на корм в Китае в 2026/27 маркетинговом году с 209,6 млн до 200,5 млн тонн. Причиной стало более активное использование альтернативных кормовых компонентов, в частности соевого шрота, на фоне увеличения импорта и переработки сои.

Ожидается, что сокращение китайского спроса перевесит его рост в Европейском Союзе. В таких условиях США могут нарастить поставки кукурузы в ЕС в ближайшие месяцы, что усилит конкуренцию для украинского зерна и ограничит спрос на него.

Ранее сообщалось, что Украина входит в новый сезон с огромными запасами кукурузы — 2,25 млн. тонн против 0,84 млн. тонн в прошлом году. Общий урожай ожидается на уровне 31,8 млн тонн, однако вывезти его за границу крайне сложно из-за остановки работы черноморских портов с конца июля.