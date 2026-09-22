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Дата публикации

Пшеница падает, кукуруза растет: как изменился экспорт украинского зерна и муки в сентябре

зерно
Зерновой экспорт Украины упал на 22% / Depositphotos

С начала 2026/27 маркетингового года по состоянию на 21 сентября Украина экспортировала 4,662 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общий показатель оказался на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, когда на 24 сентября 2025 года было отгружено 5,979 миллиона тонн.

Несмотря на общее сокращение объемов, в структуре экспорта зафиксированы разнонаправленные тенденции по отдельным культурам.

Динамика экспорта основных культур и муки

Главным драйвером роста среди зерновых стала кукуруза, экспорт которой увеличился на 103,4% — до 1,841 миллиона тонн против 905 тысяч тонн на ту же дату в прошлом году.

В то же время поставки других ключевых культур заметно сократились. Экспорт пшеницы с начала сезона составил 2,337 миллиона тонн, что на 43,9% меньше прошлогоднего показателя в 4,168 миллиона тонн. Отгрузка ячменя снизилась на 46,9% — до 420 тысяч тонн по сравнению с 791 тысячей тонн годом ранее.

Сокращение также задело рынок продуктов переработки. Общий экспорт муки с начала 2026/27 МГ сократился на 46,8% — до 7,4 тысяч тонн против 13,9 тысяч тонн по состоянию на сентябрь 2025 года.

В частности, экспорт пшеничной муки упал на 48,9% — до 6,8 тысяч тонн, тогда как поставки других видов муки остались на стабильном уровне 0,6 тысяч тонн.

Напомним, украинская пшеница активно едет через румынский порт Констанца, но уже в октябре ситуация усложнится из-за начала экспорта кукурузы. Поэтому культурам придется конкурировать за транспорт, что может замедлить поставки пшеницы.

Автор:
Татьяна Бессараб

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