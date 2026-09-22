Пшениця падає, кукурудза зростає: як змінився експорт українського зерна та борошна у вересні

З початку 2026/27 маркетингового року станом на 21 вересня Україна експортувала 4,662 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Як пише Dilo,про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загальний показник виявився на 22% меншим порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року, коли на 24 вересня 2025 року було відвантажено 5,979 мільйона тонн.

Попри загальне скорочення обсягів, у структурі експорту зафіксовані різноспрямовані тенденції за окремими культурами.

Динаміка експорту основних культур та борошна

Головним драйвером зростання серед зернових стала кукурудза, експорт якої збільшився на 103,4% — до 1,841 мільйона тонн проти 905 тисяч тонн на ту саму дату торік.

Натомість постачання інших ключових культур помітно скоротилися. Експорт пшениці з початку сезону склав 2,337 мільйона тонн, що на 43,9% менше за торішній показник у 4,168 мільйона тонн. Відвантаження ячменю знизилися на 46,9% — до 420 тисяч тонн порівняно з 791 тисячею тонн роком раніше.

Скорочення також зачепило ринок продуктів переробки. Загальний експорт борошна з початку 2026/27 МР скоротився на 46,8% — до 7,4 тисячі тонн проти 13,9 тисячі тонн станом на вересень 2025 року.

Зокрема, експорт пшеничного борошна впав на 48,9% — до 6,8 тисячі тонн, тоді як постачання інших видів борошна залишилися на стабільному рівні 0,6 тисячі тонн.

Нагадаємо, українська пшениця активно їде через румунський порт Констанца, але вже в жовтні ситуація ускладниться через початок експорту кукурудзи. Через це культурам доведеться конкурувати за транспорт, що може сповільнити постачання пшениці.