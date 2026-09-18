RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Зерновий ринок: залізничний експорт зріс більш ніж на 50% у вересні

Експорт зерна залізницею
Експорт зерна залізницею зріс / Shutterstock

У вересні обсяг експорту зернових вантажів залізницею продемонстрував стрімке зростання, збільшившись на 53% порівняно з попереднім місяцем. 

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

"Середньодобовий обсяг навантаження зерна на мережі у вересні досяг 48 тис. тонн, що на 22% перевищує показники серпня"  — зазначив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Загалом в усіх видах сполучення залізницею було перевезено 717,5 тис. тонн збіжжя, з яких на експорт спрямовано 422,4 тис. тонн. Якщо ж враховувати перевезення до станції Ізмаїл, загальний обсяг експорту сягає 475,5 тис. тонн.

Куди прямує українське зерно:

  • Західні прикордонні переходи: 346,2 тис. тонн зернових.
  • Дунайські порти: 118,1 тис. тонн.
  • Порти Великої Одеси: 11,2 тис. тонн.

Експерти зазначають, що пожвавлення залізничної логістики у вересні позитивно впливає на загальні темпи експорту агропродукції та забезпечення потреб аграріїв.

Раніше повідомлялося, що  "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності