Зерновий ринок: залізничний експорт зріс більш ніж на 50% у вересні

У вересні обсяг експорту зернових вантажів залізницею продемонстрував стрімке зростання, збільшившись на 53% порівняно з попереднім місяцем.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

"Середньодобовий обсяг навантаження зерна на мережі у вересні досяг 48 тис. тонн, що на 22% перевищує показники серпня" — зазначив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Загалом в усіх видах сполучення залізницею було перевезено 717,5 тис. тонн збіжжя, з яких на експорт спрямовано 422,4 тис. тонн. Якщо ж враховувати перевезення до станції Ізмаїл, загальний обсяг експорту сягає 475,5 тис. тонн.

Куди прямує українське зерно:

Західні прикордонні переходи: 346,2 тис. тонн зернових.

346,2 тис. тонн зернових. Дунайські порти: 118,1 тис. тонн.

118,1 тис. тонн. Порти Великої Одеси: 11,2 тис. тонн.

Експерти зазначають, що пожвавлення залізничної логістики у вересні позитивно впливає на загальні темпи експорту агропродукції та забезпечення потреб аграріїв.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.