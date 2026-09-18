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Новости
Дата публикации

Зерновой рынок: железнодорожный экспорт вырос более чем на 50% в сентябре

Экспорт зерна по железной дороге
Экспорт зерна по железной дороге возрос / Shutterstock

В сентябре объем экспорта зерновых грузов по железной дороге продемонстрировал стремительный рост, увеличившись на 53% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

"Среднесуточный объем погрузки зерна на сети в сентябре достиг 48 тыс. тонн, что на 22% превышает показатели августа" - отметил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Всего во всех видах сообщения по железной дороге было перевезено 717,5 тыс. тонн зерна, из которых на экспорт направлено 422,4 тыс. тонн. Если же учитывать перевозку на станцию Измаил, общий объем экспорта достигает 475,5 тыс. тонн.

Куда направляется украинское зерно:

  • Западные пограничные переходы: 346,2 тыс. тонн зерновых.
  • Дунайские порты: 118,1 тыс. Тонн.
  • Порты Большой Одессы: 11,2 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что оживление железнодорожной логистики в сентябре оказывает положительное влияние на общие темпы экспорта агропродукции и обеспечения потребностей аграриев.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" считает реалистической оценку экспортного потенциала перевозок зерна по железной дороге через Молдову в объеме 4,5 миллиона тонн в год, а также видит возможности для дальнейшего увеличения грузопотока этим направлением.

Автор:
Татьяна Бессараб

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