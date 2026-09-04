"Укрзалізниця" готова нарощувати зерновий транзит через Молдову до понад 4,5 млн тонн на рік

АТ "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на відповідь "Укрзалізниці" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше відповідну оцінку пропускної спроможності озвучив колишній керівник Молдовських залізниць Олег Тофілат. Водночас міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначав, що наразі потужність залізничного маршруту через Молдову для експорту української агропродукції становить 500–800 тисяч тонн.

Технічні умови для масштабування та позиція щодо тарифів

Для суттєвого нарощування обсягів перевезень необхідно збільшити переробну спроможність прикордонних станцій, усунути технологічні обмеження на прикордонних переходах, оптимізувати контрольні процедури та вдосконалити організацію руху поїздів. Реалізація цих заходів дозволить забезпечити стабільність перевезень у разі підвищення попиту на цей коридор.

Водночас "Укрзалізниця" наголошує, що за поточних умов не має можливості запроваджувати додаткові знижки на внутрішні тарифи, оскільки це створює ризики погіршення власного фінансового стану та перешкоджає виконанню основної функції з перевезення вантажів.

Для розв'язання логістичних завдань компанія з кінця липня щотижня проводить наради з перевізниками Молдови, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини, а також операторами терміналів і вантажовласниками. Учасники ринку напрацьовують механізми послаблення інфраструктурних обмежень та альтернативні маршрути експорту через західні прикордонні переходи й порти Дунайського регіону.

Крім того, з 10 серпня між Україною та Молдовою діє домовленість про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, яка залишатиметься чинною до кінця 2026 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перевезла майже 1,3 млн тонн зерна у серпні. У серпні 2026 року залізницею транспортували 1 млн 296,5 тис. тонн зернових вантажів, що на 34,7% менше, ніж у липні, та на 53,9% нижче за показник серпня 2025 року.