Київщина готує порядок утилізації продукції після обстрілів: що передбачає план

Влада Київщини розробляє покроковий план для збирання, вивезення та утилізації продукції, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Йдеться, зокрема, про відходи органічного походження зі зруйнованих складських приміщень.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Останніми тижнями ворог завдає відчутних ударів по складським приміщенням. На частині об’єктів зберігалася продукція, зокрема органічного походження. Через руйнування маємо значні обсяги пошкодженої продукції та відходів, які потрібно максимально швидко і безпечно прибрати", — зазначив він.

Що планують робити

Обласна влада разом повинна розробити конкретний покроковий план дій, встановити чіткі терміни та відповідальних.

За словами очільника ОВА, план має охоплювати кілька етапів:

обстеження об'єктів і визначення виду відходів;

їхнє безпечне збирання та сортування;

вивезення;

оброблення або захоронення.

Окремо планують створити постійну робочу групу з представників підприємств, обласної адміністрації та відповідальних служб. Вона має координувати роботу та пришвидшити розгляд питань щодо пошкодженої продукції.

Рішення мають ухвалити найближчим часом

Підготовлений алгоритм поводження з органічними відходами планують винести на найближче засідання Ради оборони області та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

До роботи залучили представників обласної адміністрації, Державної екологічної інспекції, громад, бізнесу, ДСНС та інших служб.

Ткаченко наголосив, що мета спільної роботи — допомогти підприємствам якнайшвидше ліквідувати наслідки, водночас забезпечивши всі необхідні безпекові, екологічні та санітарні вимоги.

Раніше повідомлялося, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.