На Тернопільщині запрацювала нова молочна ферма на 2200 корів

Агропромислова компанія “Агропродсервіс” наприкінці серпня ввела в експлуатацію другу чергу молочно-товарної ферми на Тернопільщині. Новий комплекс розрахований на безприв’язне утримання 2200 корів та обладнаний сучасним доїльним залом на 60 тварин.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення Inventure.

В Україні запустили нову молочну ферму

Розширення виробництва означає не лише збільшення поголів’я та обсягів молока, а й створення нових робочих місць, зростання заробітних виплат і податкових надходжень до бюджетів.

Технічні характеристики нового комплексу оприлюднила GEA Україна - компанія, яка поставила обладнання для ферми. Об’єкт розрахований на одночасне утримання до 2200 корів за безприв’язною системою, що відповідає сучасним підходам до організації молочного тваринництва.

Окремою частиною комплексу став доїльний зал на 60 корів. Встановлене обладнання має оптимізувати процес доїння та підвищити ефективність виробництва молока.

Запуск другої черги ферми відбувся на тлі модернізації українського аграрного сектору. Для великих виробників молока збільшення потужностей дає можливість нарощувати обсяги виробництва, ефективніше використовувати ресурси та посилювати свої позиції на внутрішньому ринку.

Проєкт має значення і для економіки Тернопільщини. Розвиток тваринницького напряму сприяє створенню робочих місць, збільшенню податкових надходжень та формуванню додаткового попиту на супутні послуги — від виробництва кормів і транспортування до ветеринарного обслуговування та переробки сільськогосподарської продукції.

"Агропродсервіс" належить до найбільших аграрних компаній Тернопільської області. Підприємство працює у сферах рослинництва, тваринництва, птахівництва та насінництва, а також надає послуги зі збирання і сушіння зерна. До структури компанії входять, зокрема, ТОВ "Тернопільський м’ясокомбінат" та мережа магазинів.

Земельний банк "Агропродсервісу" становить близько 37 тис. га. Розширення молочного виробництва доповнює бізнес-модель компанії, яка поєднує рослинництво і тваринництво та залишається одним із помітних аграрних гравців регіону.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. Однак восени ситуація може змінитися.