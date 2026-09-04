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В Тернопольской области заработала новая молочная ферма на 2200 коров

коровы
Рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в 14 областях / Depositphotos

Агропромышленная компания "Агропродсервис" в конце августа ввела в эксплуатацию вторую очередь молочно-товарной фермы в Тернопольской области. Новый комплекс рассчитан на беспривязное содержание 2200 коров и оборудован доильным современным залом на 60 животных.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

В Украине запустили новую молочную ферму

Расширение производства означает не только увеличение поголовья и объемов молока, но создание новых рабочих мест, рост заработных выплат и налоговых поступлений в бюджеты.

Технические характеристики нового комплекса обнародовала GEA Украина – компания, поставившая оборудование для фермы. Объект рассчитан на одновременное содержание до 2200 коров по беспривязной системе, соответствующей современным подходам к организации молочного животноводства.

Отдельной частью комплекса стал доильный зал в 60 коров. Установленное оборудование должно оптимизировать процесс доения и повысить эффективность производства молока.

Запуск второй очереди фермы прошел на фоне модернизации украинского аграрного сектора. Для крупных производителей молока увеличение мощностей позволяет наращивать объемы производства, эффективнее использовать ресурсы и усиливать свои позиции на внутреннем рынке.

Проект имеет значение и для экономики Тернопольщины. Развитие животноводческого направления способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и формированию дополнительного спроса на сопутствующие услуги – от производства кормов и транспортировки до ветеринарного обслуживания и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Агропродсервис" принадлежит к крупнейшим аграрным компаниям Тернопольской области. Предприятие работает в сферах растениеводства, животноводства, птицеводства и семеноводства, а также предоставляет услуги по уборке и сушке зерна. В структуру компании входят, в частности, ООО "Тернопольский мясокомбинат" и сеть магазинов.

Земельный банк "Агропродсервис" составляет около 37 тыс. га. Расширение молочного производства дополняет бизнес-модель компании, объединяющей растениеводство и животноводство и остающаяся одним из заметных аграрных игроков региона.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении. Однако осенью ситуация может измениться.

Автор:
Ольга Опенько

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