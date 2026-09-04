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Виплати ВПО продовжили ще на 6 місяців: хто отримуватиме допомогу

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Кабмін продовжив грошову допомогу переселенцям

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає продовження державної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на додатковий шестимісячний період.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Розроблений відомством документ розширює терміни державної підтримки та уточнює окремі умови призначення і виплати грошових коштів.

Згідно з ухваленими змінами, переселенці, які відповідають встановленим критеріям, отримуватимуть допомогу протягом ще одного піврічного терміну. Загальну кількість періодів виплати збільшили з п’яти до шести.

Крім того, урядова постанова врегулювала механізм надання грошових виплат для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Для цієї категорії громадян продовження допомоги на наступні шість місяців здійснюватиметься в автоматичному режимі.

Також прийнятий документ чітко регламентує порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України, bringвши його у повну відповідність до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила надання компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна стосується закладів, які прихистили переселенців, що лишилися без документів. 

Також Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Автор:
Тетяна Бесараб

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