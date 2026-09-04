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Выплаты ВПЛ продлили еще на 6 месяцев: кто будет получать помощь

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Кабмин продлил денежную помощь переселенцам

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее продление государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на дополнительный шестимесячный период.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Разработанный ведомством документ расширяет сроки государственной поддержки и уточняет отдельные условия назначения и денежных средств.

Согласно принятым изменениям, переселенцы, соответствующие установленным критериям, будут получать пособие в течение еще одного полугодового срока. Общее количество периодов выплат увеличили с пяти до шести.

Кроме того, правительственное постановление урегулировало механизм предоставления денежных выплат для детей из семей внутренне перемещенных лиц. Для этой категории граждан продление пособия на следующие шесть месяцев будет осуществляться в автоматическом режиме.

Также принятый документ четко регламентирует порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины, bringв его в полное соответствие нормам действующего законодательства.

Напомним, Правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.

Также Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.

Автор:
Татьяна Бессараб

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