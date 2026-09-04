НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній та виключив їх із держреєстру

Національний банк України 3 вересня відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у трьох небанківських фінансових установ. Відповідні рішення регулятор ухвалив на підставі власних заяв компаній, після чого їх виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Три фінкомпанії втратили ліцензії

Йдеться про ліцензії, які передбачали право надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит, а також здійснювати факторинг. Ліцензії відкликано у таких установ:

ТОВ "ФК "Форвард Фінанс";

ТОВ "Статускапітал";

ТОВ "ФК "Гаронна".

Після відкликання ліцензій усі три компанії виключили з Державного реєстру фінансових установ. Таке рішення ухвалено відповідно до пункту 826 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 зі змінами.

Рішення про відкликання ліцензій та виключення компаній із реєстру Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 вересня 2026 року.

Нгадаємо, Нацбанк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній. Одну позбавили ліцензії, для іншої встановили вимогу усунути порушення, ще одній зупинили окремі операції.