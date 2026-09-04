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НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра
Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских финансовых учреждений. Соответствующие решения регулятор принял на основании своих заявлений компаний, после чего их исключили из Государственного реестра финансовых учреждений.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Три финкомпании потеряли лицензии
Речь идет о лицензиях, которые предусматривали право предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит, а также факторинг. Лицензии отозваны у следующих учреждений:
- ООО "ФК "Форвард Финанс";
- ООО "Статускапитал";
- ООО "ФК "Гаронна".
После отзыва лицензий все три компании были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений. Такое решение принято в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденному постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 с изменениями.
Решение об отзыве лицензий и исключении компаний из реестра Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 сентября 2026 года.
Напомним, Нацбанк применил меры влияния к трем финансовым компаниям. Одну лишили лицензии, другой установили требование устранить нарушения, еще одной остановили отдельные операции.