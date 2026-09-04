UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра

НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках
НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках

Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских финансовых учреждений. Соответствующие решения регулятор принял на основании своих заявлений компаний, после чего их исключили из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Три финкомпании потеряли лицензии

Речь идет о лицензиях, которые предусматривали право предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит, а также факторинг. Лицензии отозваны у следующих учреждений:

  • ООО "ФК "Форвард Финанс";
  • ООО "Статускапитал";
  • ООО "ФК "Гаронна".

После отзыва лицензий все три компании были исключены из Государственного реестра финансовых учреждений. Такое решение принято в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденному постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 с изменениями.

Решение об отзыве лицензий и исключении компаний из реестра Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 3 сентября 2026 года.

Напомним, Нацбанк применил меры влияния к трем финансовым компаниям. Одну лишили лицензии, другой установили требование устранить нарушения, еще одной остановили отдельные операции.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности