НБУ застосував санкції до трьох фінансових компаній: деталі

Нацбанк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній. Одну позбавили ліцензії, для іншої встановили вимогу усунути порушення, ще одній зупинили окремі операції.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ покарав три фінансові компанії

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній. ТОВ "Факторингова компанія "Глобал Плюс" втратило ліцензію, ТОВ "Фінпром Маркет" отримало вимогу усунути порушення, а ТОВ "Девелоп Фінанс" тимчасово заборонили проводити окремий вид операцій.

Рішення щодо всіх трьох компаній Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2026 року.

"Глобал Плюс" позбавили ліцензії

НБУ відкликав ліцензію у ТОВ "Факторингова компанія "Глобал Плюс" через невиконання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13 липня 2026 року №21/509-рк.

Регулятор зазначив, що компанія порушила вимоги пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року №199.

"Фінпром Маркет" має усунути порушення

До ТОВ "Фінпром Маркет" НБУ застосував вимогу усунути порушення та привести діяльність компанії у відповідність до законодавства.

Причиною стало те, що компанія у встановлений строк не подала регулятору звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Усунути порушення та виконати вимоги законодавства «Фінпром Маркет» має до 22 вересня 2026 року.

"Девелоп Фінанс" обмежили в операціях

ТОВ "Девелоп Фінанс" НБУ зупинив до 31 серпня 2027 року окремий вид операцій - надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду регулятор встановив, що компанія здійснювала ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам її клієнтів або кредиторів.

Зокрема, йдеться про проведення прямо або опосередковано операцій, які не мають економічної доцільності.

НБУ зазначив, що виявлення таких фактів є підставою для зупинення окремого виду операцій відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 48 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Нагадаємо, Національний банк України застосував захід впливу у вигляді письмового застереження до небанківської платіжної установи ТОВ "Юапей" через порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку.