Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,80

44,67

EUR

52,05

51,83

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ застосував захід впливу до небанківської платіжної установи

нбу
НБУ застосував захід впливу до небанківської платіжної установи / НБУ

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді письмового застереження до небанківської платіжної установи ТОВ "Юапей" через порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Рішення 28 серпня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ за результатами безвиїзного нагляду.

Під час перевірки регулятор встановив порушення вимог закону "Про платіжні послуги", а також нормативних документів Нацбанку. Зокрема, йдеться про недотримання встановлених правил щодо розміру регулятивного капіталу небанківського надавача платіжних послуг, системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Компанія зобов'язана усунути виявлені недоліки та забезпечити дотримання нормативів у своїй подальшій роботі протягом щонайбільше 60 календарних днів із дня отримання рішення.

Нагадаємо, раніше НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення вимог щодо санкцій. Тоді письмове застереження отримало ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс" за неналежне виконання санкційного законодавства.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності