НБУ застосував захід впливу до небанківської платіжної установи

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді письмового застереження до небанківської платіжної установи ТОВ "Юапей" через порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Рішення 28 серпня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ за результатами безвиїзного нагляду.

Під час перевірки регулятор встановив порушення вимог закону "Про платіжні послуги", а також нормативних документів Нацбанку. Зокрема, йдеться про недотримання встановлених правил щодо розміру регулятивного капіталу небанківського надавача платіжних послуг, системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Компанія зобов'язана усунути виявлені недоліки та забезпечити дотримання нормативів у своїй подальшій роботі протягом щонайбільше 60 календарних днів із дня отримання рішення.

Нагадаємо, раніше НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення вимог щодо санкцій. Тоді письмове застереження отримало ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс" за неналежне виконання санкційного законодавства.