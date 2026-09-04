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Франція надасть аграріям понад €1 млрд допомоги через аномальну спеку

Поле пшениці
Франція надасть аграріям понад €1 млрд допомоги через аномальну спеку / Unsplash

Уряд Франції виділив понад 1 мільярд євро (близько 1,16 млрд доларів США) на підтримку фермерів, які зазнали значних збитків унаслідок тривалих хвиль спеки та лісових пожеж цього літа.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Кошти спрямують на компенсацію втрат урожаю від посухи й екстремальної спеки, а також на заходи для відновлення аграрної діяльності. Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар наголосила, що це нове фінансування, а не перерозподіл раніше закладених видатків, попри напружені урядові дебати щодо бюджету на 2027 рік.

Вплив кліматичної кризи на французький агросектор

Як провідний агровиробник у Європі, Франція зіткнулася з наслідками найспекотнішого літа в історії країни, а метеорологічна служба Météo-France попередила про початок уже п'ятої хвилі спеки за рік:

  • Економічні наслідки: падіння показників агровиробництва вдарило по всій економіці, наблизивши Францію до рецесії в першій половині року та обмеживши можливості уряду щодо скорочення бюджетного дефіциту;
  • Зниження експорту та протести: зростання імпорту агропродукції торік призвело до падіння позитивного сальдо торгівлі продовольством, що на тлі скорочення продажу традиційних вин і зерна посилило протести фермерів;
  • Законодавчі кроки: минулого місяця в країні ухвалили надзвичайний закон для захисту галузі, який передбачає стимулювання тваринництва, розвиток систем накопичення води та зрошення, обмеження недобросовісної конкуренції та пріоритет місцевої продукції в громадських їдальнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа втрачає врожай через спеку. Тривала спека та відсутність опадів спричинили падіння врожайності в Європі. У Франції збір кукурудзи впав на 35%, а загальні збитки аграрного сектору Італії вже оцінюють у понад 3 млрд євро.

Автор:
Максим Кольц

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