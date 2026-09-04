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Франция предоставит аграриям свыше €1 млрд помощи из-за аномальной жары

Поле пшеницы
Франция предоставит аграриям свыше €1 млрд помощи из-за аномальной жары / Unsplash

Правительство Франции выделило более 1 миллиарда евро (около 1,16 млрд долларов США) в поддержку фермеров, которые понесли значительные убытки в результате продолжительных волн жары и лесных пожаров этим летом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Средства будут направлены на компенсацию потерь урожая от засухи и экстремальной жары, а также на меры по возобновлению аграрной деятельности. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар подчеркнула, что это новое финансирование, а не перераспределение ранее заложенных расходов, несмотря на напряженные правительственные дебаты по бюджету на 2027 год.

Влияние климатического кризиса на французский агросектор

Как ведущий агропроизводитель в Европе, Франция столкнулась с последствиями жаркого лета в истории страны, а метеорологическая служба Météo-France предупредила о начале уже пятой волны жары за год:

  • Экономические последствия: падение показателей агропроизводства отразилось на всей экономике, приблизив Францию к рецессии в первой половине года и ограничив возможности правительства по сокращению бюджетного дефицита;
  • Снижение экспорта и протесты: рост импорта агропродукции в прошлом году привел к падению положительного сальдо торговли продовольствием, что на фоне сокращения продаж традиционных вин и зерна усилило протесты фермеров;
  • Законодательные шаги: в прошлом месяце в стране был принят чрезвычайный закон для защиты отрасли, предусматривающий стимулирование животноводства, развитие систем накопления воды и орошения, ограничение недобросовестной конкуренции и приоритет местной продукции в общественных столовых.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа теряет урожай из-за жары. Длительная жара и отсутствие осадков повлекли за собой падение урожайности в Европе. Во Франции сбор кукурузы упал на 35%, а общий ущерб аграрному сектору Италии уже оценивают более чем в 3 млрд евро.

Автор:
Максим Кольц

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