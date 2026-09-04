Власник TikTok залучив рекордний кредит на $29,6 млрд для розвитку штучного інтелекту

Китайський технологічний гігант ByteDance, який володіє платформами TikTok та Douyin, залучив кредит на суму 29,6 мільярда доларів США від майже 30 банків. Ажіотажний попит кредиторів дозволив компанії збільшити початковий розмір позики з 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Координаторами трирічного кредиту стали Citigroup та JPMorgan, а понад 60% від загального обсягу фінансування надали китайські банки. Також в угоді беруть участь фінустанови зі США, Європи та Сінгапуру.

Умови угоди та напрями інвестування

Кредитна лінія відкрита на три роки з можливістю продовження ще на два роки:

Рідкісний незабезпечений статус: позика є незабезпеченою, тобто ByteDance не надає під заставу власні активи чи акції, що свідчить про високу довіру кредиторів до платоспроможності компанії;

Використання коштів: офіційно фінансування залучено на загальні корпоративні цілі, однак кошти спрямують на розвиток напряму штучного інтелекту за межами Китаю;

Дата-центри та потужності: компанія виступає гарантованим покупцем потужностей для нових дата-центрів у Південно-Східній Азії, а також вела переговори щодо закупівлі чипів для інференсу в Iluvatar CoreX та Baidu для конкуренції з глобальними гіперскейлерами.

Востаннє ByteDance виходила на міжнародний борговий ринок у вересні 2024 року, залучивши 10,8 млрд доларів від близько 20 банків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник TikTok планує залучити рекордний кредит на 20 мільярдів доларів під ШІ. Конгломерат ByteDance вів переговори з банками щодо синдикованої позики, яка мала стати найбільшим міжнародним залученням в історії компанії.