Бразилія оштрафувала власника TikTok на $30 млн через порушення захисту даних неповнолітніх

Національний орган захисту даних Бразилії (ANPD) оштрафував китайську компанію ByteDance, якій належить сервіс TikTok, на 153,7 млн реалів (близько $29,8 млн). Причиною санкцій стало неналежне оброблення та збір персональних даних дітей і підлітків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з рішенням регулятора, опублікованим в офіційному віснику країни, TikTok збирав особисту інформацію неповнолітніх без належних правових підстав і не запровадив ефективних механізмів захисту від неправомірного збору даних. Від компанії вимагають видалити всю незаконно зібрану інформацію. ByteDance має 10 робочих днів для оскарження цього рішення.

Обмеження для незареєстрованих користувачів та нові правила

Порушення фіксували як під час використання платформи через зареєстровані акаунти, так і під час перегляду стрічки без реєстрації. За оцінкою регулятора, технічні заходи платформи не відповідали бразильському законодавству.

Через це TikTok зіткнеться з додатковими обмеженнями в країні для користувачів без реєстрації. Компанія зобов'язана:

зупинити показ реклами для незареєстрованих відвідувачів;

вимкнути для них прямі трансляції та функцію особистих повідомлень;

різко скоротити обсяг збору персональних даних;

встановити часові ліміти перебування на платформі без облікового запису.

Одночасно регулятор затвердив план відповідності ByteDance новим правилам перевірки віку відповідно до норм захисту дітей та підлітків у цифровому середовищі Бразилії.

Компанія погодилася за замовчуванням встановити найсуворіші налаштування конфіденційності для акаунтів користувачів віком до 16 років. Будь-які зміни в цих налаштуваннях тепер вимагатимуть підтвердження від батьків. Крім того, платформа зобов'язана посилити контроль та запровадити суворіші фільтри вмісту.

Посилення контролю відбувається в межах ширшої політики щодо підвищення безпеки дітей в інтернеті. Раніше в Бразилії ухвалили закон, який зобов'язує цифрові сервіси обмежувати доступ неповнолітніх до шкідливого контенту, а регулятор ANPD тимчасово забороняв відеотрансляції в сервісі Discord після трагічної загибелі підлітка.

Нагадаємо, власник TikTok планує залучити рекордний кредит на 20 мільярдів доларів під ШІ. ByteDance веде переговори з банками щодо залучення синдикованого кредиту на 20 млрд доларів, що може стати найбільшим міжнародним фінансовим залученням в історії компанії.