Бразилия оштрафовала владельца TikTok на $30 млн из-за нарушения защиты данных несовершеннолетних

Национальный орган защиты данных Бразилии (ANPD) оштрафовал китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, на 153,7 млн. реалов (около $29,8 млн.). Причиной санкций стала ненадлежащая обработка и сбор персональных данных детей и подростков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно решению регулятора, опубликованному в официальном вестнике страны, TikTok собирал личную информацию несовершеннолетних без надлежащих правовых оснований и не внедрил эффективные механизмы защиты от неправомерного сбора данных. От компании требуется удалить всю незаконно собранную информацию. ByteDance имеет 10 рабочих дней для обжалования решения.

Ограничения для незарегистрированных пользователей и новые правила

Нарушения фиксировали как при использовании платформы через зарегистрированные аккаунты, так и при просмотре ленты без регистрации. По оценке регулятора, технические меры платформы не соответствовали бразильскому законодательству.

Поэтому TikTok столкнется с дополнительными ограничениями в стране для пользователей без регистрации. Компания обязана:

остановить показ рекламы для незарегистрированных посетителей;

отключить прямые трансляции и функцию личных сообщений;

резко сократить объем сбора персональных данных;

установить временные лимиты пребывания на платформе без аккаунта.

Одновременно регулятор утвердил план соответствия ByteDance новым правилам проверки возраста в соответствии с нормами защиты детей и подростков в цифровой среде Бразилии.

Компания согласилась по умолчанию установить самые строгие настройки конфиденциальности для аккаунтов пользователей младше 16 лет. Любые изменения в этих настройках теперь потребуют подтверждения от родителей. Кроме того, платформа обязана усилить контроль и ввести более строгие фильтры содержимого.

Усиление контроля происходит в рамках более широкой политики повышения безопасности детей в интернете. Ранее в Бразилии был принят закон, обязывающий цифровые сервисы ограничивать доступ несовершеннолетних к вредоносному контенту, а регулятор ANPD временно запрещал видеотрансляции в сервисе Discord после трагической гибели подростка.

Напомним, владелец TikTok планирует привлечь рекордный кредит на 20 миллиардов долларов под ИИ. ByteDance ведет переговоры с банками по привлечению синдицированного кредита в 20 млрд долларов, что может стать крупнейшим международным финансовым привлечением в истории компании.