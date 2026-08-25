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Бразилия оштрафовала владельца TikTok на $30 млн из-за нарушения защиты данных несовершеннолетних
Национальный орган защиты данных Бразилии (ANPD) оштрафовал китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, на 153,7 млн. реалов (около $29,8 млн.). Причиной санкций стала ненадлежащая обработка и сбор персональных данных детей и подростков.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.
Согласно решению регулятора, опубликованному в официальном вестнике страны, TikTok собирал личную информацию несовершеннолетних без надлежащих правовых оснований и не внедрил эффективные механизмы защиты от неправомерного сбора данных. От компании требуется удалить всю незаконно собранную информацию. ByteDance имеет 10 рабочих дней для обжалования решения.
Ограничения для незарегистрированных пользователей и новые правила
Нарушения фиксировали как при использовании платформы через зарегистрированные аккаунты, так и при просмотре ленты без регистрации. По оценке регулятора, технические меры платформы не соответствовали бразильскому законодательству.
Поэтому TikTok столкнется с дополнительными ограничениями в стране для пользователей без регистрации. Компания обязана:
- остановить показ рекламы для незарегистрированных посетителей;
- отключить прямые трансляции и функцию личных сообщений;
- резко сократить объем сбора персональных данных;
- установить временные лимиты пребывания на платформе без аккаунта.
Одновременно регулятор утвердил план соответствия ByteDance новым правилам проверки возраста в соответствии с нормами защиты детей и подростков в цифровой среде Бразилии.
Компания согласилась по умолчанию установить самые строгие настройки конфиденциальности для аккаунтов пользователей младше 16 лет. Любые изменения в этих настройках теперь потребуют подтверждения от родителей. Кроме того, платформа обязана усилить контроль и ввести более строгие фильтры содержимого.
Усиление контроля происходит в рамках более широкой политики повышения безопасности детей в интернете. Ранее в Бразилии был принят закон, обязывающий цифровые сервисы ограничивать доступ несовершеннолетних к вредоносному контенту, а регулятор ANPD временно запрещал видеотрансляции в сервисе Discord после трагической гибели подростка.
Напомним, владелец TikTok планирует привлечь рекордный кредит на 20 миллиардов долларов под ИИ. ByteDance ведет переговоры с банками по привлечению синдицированного кредита в 20 млрд долларов, что может стать крупнейшим международным финансовым привлечением в истории компании.