Киевщина готовит порядок утилизации продукции после обстрелов: что предполагает план

Власти Киевщины разрабатывают пошаговый план по сбору, вывозу и утилизации продукции, поврежденной в результате российских обстрелов. Речь идет, в частности, об отходах органического происхождения из разрушенных складских помещений.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

"В последние недели враг наносит ощутимые удары по складским помещениям. На части объектов хранилась продукция, в частности органического происхождения. Из-за разрушения имеем значительные объемы поврежденной продукции и отходов, которые нужно максимально быстро и безопасно убрать", — отметил он.

Что планируют делать

Областная власть должна разработать конкретный пошаговый план действий, установить четкие сроки и ответственных.

По словам главы ОВА, план должен охватывать несколько этапов:

обследование объектов и определение вида отходов;

их безопасный сбор и сортировка;

вывоз;

обработка или захоронение.

Отдельно планируется создать постоянную рабочую группу из представителей предприятий, областной администрации и ответственных служб. Она должна координировать работу и ускорить рассмотрение вопросов поврежденной продукции.

Решения должны быть приняты в ближайшее время

Подготовленный алгоритм обращения с органическими отходами планируется вынести на ближайшее заседание Совета обороны области и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К работе привлекли представителей областной администрации, Государственной экологической инспекции, общин, бизнеса, ГСЧС и других служб.

Ткаченко подчеркнул, что цель совместной работы — помочь предприятиям как можно быстрее ликвидировать последствия, обеспечив все необходимые безопасности, экологические и санитарные требования.

Ранее сообщалось, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.