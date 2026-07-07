Європейський банк виділить Києву 50 мільйонів євро на порятунок "Київтеплоенерго"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання столиці кредиту в розмірі до 50 мільйонів євро. Фінансові кошти спрямують на підтримку ліквідності комунального підприємства “Київтеплоенерго”.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні банку.

Остаточне затвердження цього інвестиційного проєкту заплановане на 22 липня 2026 року.

Позикові кошти мають повністю покрити гострі потреби комунального підприємства в ліквідності, включаючи поточні операційні та ремонтні витрати. Крім того, фінансування допоможе компенсувати тимчасові втрати доходів і покрити додаткові витрати, які виникли внаслідок воєнних дій.

Зважаючи на високі безпекові ризики, кредитні зобов'язання будуть частково забезпечені гарантією Європейського Союзу на покриття перших збитків.

Головною метою фінансування є підтримання стабільного та безперебійного теплопостачання столичних шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових масивів та комерційних підприємств.

Також виділені кошти підтримають внутрішню генерацію електроенергії для потреб Києва та загальної енергосистеми країни.

В ЄБРР окремо наголошують, що наразі система централізованого опалення столиці працює в умовах підвищеного навантаження, що пов'язано з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у місті.

Сам проєкт є складовою ширшої програми ЄБРР із забезпечення стійкості та джерел засобів для існування. Серед іншого, ініціатива містить пункти щодо розвитку та розширення спектра міських послуг для українських ветеранів і членів їхніх родин.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці вже завершили будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, а ще понад 100 МВт перебувають у роботі. Загалом цього року Київ планує отримати майже 200 МВт додаткової когенераційної потужності.