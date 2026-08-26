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Защита энергетики: в Запорожской области строят первые в Украине подземные электроподстанции

электросети
Запорожье готовит энергетику к зиме: строят подземные подстанции / Depositphotos

В прифронтовой Запорожской области строят первые в Украине подземные подстанции. Завершить все работы на этих объектах планируют уже в октябре 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Это новый для страны уровень физической защиты энергетической инфраструктуры, внедряемый здесь, в прифронтовой Запорожской области", - отметил он.

Комплексная защита инфраструктуры

Подготовка региона к предстоящему отопительному сезону продолжается сразу по нескольким направлениям. Кроме строительства подземных укрытий для энергетических объектов, в области формируют защиту системы водоснабжения и строят децентрализованную тепловую и электрическую генерацию.

План действий и строительные процессы постоянно корректируют в зависимости от текущей ситуации безопасности в регионе.

По словам главы Запорожской ОВА, главной задачей на зимний период является создание устойчивой к атакам системы и стабильное обеспечение жителей региона электроэнергией и теплом.

Ранее сообщалось, что ремонтные бригады "Запорожьеоблэнерго" возобновляют сети под прикрытием военных во время обстрелов. По словам руководителя облэнерго Андрея Стасевского, на многих прифронтовых направлениях Запорожской области, где беспилотники оккупационных войск РФ наносят постоянные удары, выполнение работ без военного прикрытия физически невозможно.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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