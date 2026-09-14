ВСУ получат новый бронированный экскаватор: каковы особенности отечественной техники (ФОТО)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным силам Украины бронированный экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER. Технику изготовили на украинском предприятии специально под запросы инженерных подразделений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машина предназначена для обустройства позиций и пунктов управления, строительства и обновления военных автомобильных дорог.

Экскаватор может прокладывать временные дороги, рыть траншеи, котлованы, производить выемки грунта и возводить насыпи. Для перемещения машине не требуется транспортировочный трал.

Тактико-технические характеристики

По данным Минобороны, бронированный экскаватор имеет кабину и важные узлы с противошаровой и противоминной защитой стандарта STANAG 4569 Level 1. Масса машины составляет не более 10 тонн, а грузоподъемность — более 3 тонн. Техника развивает максимальную скорость около 40 км/ч, обладает высокой маневровостью и может работать в ограниченном пространстве.

Экскаватор может производить выемки грунта и производить насыпи.

Конструкция базируется на многофункциональном экскаваторе-погрузчике иностранного производства. К особенностям относятся:

ремонтопригодность систем агрегатов;

длительный ресурс работы;

понятный алгоритм управления;

доступность запчастей и расходных материалов;

высокие тактикотехнические характеристики;

широкие инженерные возможности;

простота обслуживания.

Напомним, за 8 месяцев 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Около 91% из них — украинского производства.