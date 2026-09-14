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ВСУ получат новый бронированный экскаватор: каковы особенности отечественной техники (ФОТО)
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным силам Украины бронированный экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER. Технику изготовили на украинском предприятии специально под запросы инженерных подразделений.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Машина предназначена для обустройства позиций и пунктов управления, строительства и обновления военных автомобильных дорог.
Экскаватор может прокладывать временные дороги, рыть траншеи, котлованы, производить выемки грунта и возводить насыпи. Для перемещения машине не требуется транспортировочный трал.
Тактико-технические характеристики
По данным Минобороны, бронированный экскаватор имеет кабину и важные узлы с противошаровой и противоминной защитой стандарта STANAG 4569 Level 1. Масса машины составляет не более 10 тонн, а грузоподъемность — более 3 тонн. Техника развивает максимальную скорость около 40 км/ч, обладает высокой маневровостью и может работать в ограниченном пространстве.
Конструкция базируется на многофункциональном экскаваторе-погрузчике иностранного производства. К особенностям относятся:
- ремонтопригодность систем агрегатов;
- длительный ресурс работы;
- понятный алгоритм управления;
- доступность запчастей и расходных материалов;
- высокие тактикотехнические характеристики;
- широкие инженерные возможности;
- простота обслуживания.
Напомним, за 8 месяцев 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Около 91% из них — украинского производства.