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ВСУ получат новый бронированный экскаватор: каковы особенности отечественной техники (ФОТО)

экскаватор UAT-SPIDER
Минобороны кодифицировало бронированный экскаватор UAT-SPIDER / Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным силам Украины бронированный экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER. Технику изготовили на украинском предприятии специально под запросы инженерных подразделений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машина предназначена для обустройства позиций и пунктов управления, строительства и обновления военных автомобильных дорог.

Экскаватор может прокладывать временные дороги, рыть траншеи, котлованы, производить выемки грунта и возводить насыпи. Для перемещения машине не требуется транспортировочный трал.

Фото 2 — ВСУ получат новый бронированный экскаватор: каковы особенности отечественной техники (ФОТО)
Экскаватор-погрузчик UAT-SPIDER

Тактико-технические характеристики

По данным Минобороны, бронированный экскаватор имеет кабину и важные узлы с противошаровой и противоминной защитой стандарта STANAG 4569 Level 1. Масса машины составляет не более 10 тонн, а грузоподъемность — более 3 тонн. Техника развивает максимальную скорость около 40 км/ч, обладает высокой маневровостью и может работать в ограниченном пространстве.

Фото 3 — ВСУ получат новый бронированный экскаватор: каковы особенности отечественной техники (ФОТО)
Экскаватор может производить выемки грунта и производить насыпи.

Конструкция базируется на многофункциональном экскаваторе-погрузчике иностранного производства. К особенностям относятся:

  • ремонтопригодность систем агрегатов;
  • длительный ресурс работы;
  • понятный алгоритм управления;
  • доступность запчастей и расходных материалов;
  • высокие тактикотехнические характеристики;
  • широкие инженерные возможности;
  • простота обслуживания.

Напомним, за 8 месяцев 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Около 91% из них — украинского производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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