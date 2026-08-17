Сутки в воздухе и дальность в Сибирь: Минобороны кодифицировало новый беспилотник "Довбуш Т40"

Министерство обороны Украины кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", дальность полета которого позволяет поражать объекты в российской Сибири.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Назначение "Довбуш Т40"

Этот многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня предназначен для выполнения следующих задач:

глубинной разведки;

корректировка огня;

нанесение высокоточных ударов по сооружениям, технике и личному составу противника на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

Дальности применения аппарата достаточно для поражения объектов по Уралу и в российской Сибири.

Технические характеристики и преимущества

БпАК "Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 м (16,40 футов) и может находиться в воздухе более 24 часов. По результатам испытаний беспилотник подтвердил заявленные тактико-технические характеристики.

Аппарат имеет следующие конструктивные особенности:

сверхнизкую радиолокационную заметность;

высокопроизводительный двигатель с системой электронного впрыска;

высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы;

технологическая оснастка для различных вариантов поражения целей (использование как камикадзе или сброс боеприпасов).

Создание модели

Беспилотный комплекс изготовило украинское предприятие. Новая модель создана на основе обратной связи после эксплуатации предыдущих разработок - БпАК "Довбуш Т20" и "Котигорошко", применяемых на поле боя с 2022 года. "Довбуш Т20" использовался для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня и точечных ударов, после чего был модифицирован в дальнобойную систему "Довбуш Т40".

Ранее сообщалось, что Минобороны кодифицировало дрон-перехватчик TAF Kolibri-и10 от компании TAF Industries. Изделие предназначено для уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников "Молния", "Орлан" и Zala.