Новый перехватчик для ВСУ: Минобороны кодифицировало украинский дрон "Циклоп"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины новый эффективный отечественный беспилотный авиационный комплекс "Циклоп". Этот дрон предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей противника.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Новинку разработало украинское предприятие, уже имеющее значительный опыт создания вооружения и военной техники для условий высокоинтенсивной войны. Различные модификации этого комплекса успешно выполняют задачи на передовой уже несколько лет.

Главными преимуществами нового комплекса разработчики называют высокую маневровость, точность, а также плавное пилотирование на разных скоростях.

Модификации и технические характеристики комплекса

БпАК "Циклоп" выпускается в нескольких вариантах под конкретные боевые задания:

Базовые модификации: более дешевые, более простые по конструкции и в эксплуатации. Их используют для ударов по наземным объектам или медленным воздушным целям на малой высоте.

Высокотехнологичные модификации: имеют повышенные тактико-технические характеристики и предназначены для перехвата скоростных ударных дронов типа "Шахед" на большой высоте.

Сам беспилотник "Циклоп" имеет размах крыльев не более 1 метра и способен оставаться в воздухе почти 1,5 часа. При этом он может подниматься выше, чем максимальная рабочая высота российских разведывательных или ударных БПЛА. Радиуса действия одного комплекса вполне достаточно, чтобы полностью оградить любой областной центр Украины от вражеских налетов. Благодаря высокой скорости и компактным размерам сам Циклоп остается почти неуязвимым для вражеского огня.

Какие враждебные цели уже уничтожает украинский беспилотник

Модификация "Циклоп V2" уже записала на свой счет более сотни ликвидированных воздушных целей врага. Украинский перехватчик успешно охотится за такими российскими беспилотниками:

разведывательные Zala, "Орлан" и Supercam;

ударные дрони-камикаде "Ланцет", "Гербера" и "Молния".

Кроме того, именно "Циклоп" стал первым беспилотником, поразившим российский "шахед" над территорией Курской области РФ.

Напомним, ранее Минобороны допустило к использованию 413 новых дронов. Министерство обороны Украины с начала 2026 кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 413 новых беспилотных авиационных комплексов, что стало рекордным показателем для такого периода.