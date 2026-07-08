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Новый наземный робот для ВСУ: Минобороны кодифицировало "Tanchik Droid 12.7"
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс "Tanchik Droid 12.7". Главная задача этого беспилотника — беречь жизнь военных на первой линии и выполнять самые опасные задачи в районах высшего огневого поражения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Комплекс разработало украинское предприятие специально для условий современной войны высокой интенсивности. Конструкторы опирались на реальный боевой опыт применения отечественных и иностранных роботов и реализовали ряд решений, повышающих эффективность и живучесть платформы.
Среди преимуществ НРК – длительное время автономной работы, широкие внедорожные возможности и высокая огневая мощь.
Технологии вместо риска: возможности платформы
Оператор полностью управляет наземным дроном из безопасного укрытия, используя надежный канал управления, минимизирующий риски для личного состава.
Наземный робот "Tanchik Droid 12.7" предназначен для:
- дистанционного наблюдения за полем боя;
- ведение разведки;
- уничтожение живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника.
Напомним, ранее Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль "Гюрза-2". Министерство обороны кодифицировало усовершенствованную версию бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02. Конструкторы учли отзывы военных. Они усилили независимую подвеску, поставили круговую защиту от обломков, а также интегрировали искусственный интеллект для мониторинга угроз.