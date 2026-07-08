Новый наземный робот для ВСУ: Минобороны кодифицировало "Tanchik Droid 12.7"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс "Tanchik Droid 12.7". Главная задача этого беспилотника — беречь жизнь военных на первой линии и выполнять самые опасные задачи в районах высшего огневого поражения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Комплекс разработало украинское предприятие специально для условий современной войны высокой интенсивности. Конструкторы опирались на реальный боевой опыт применения отечественных и иностранных роботов и реализовали ряд решений, повышающих эффективность и живучесть платформы.

Среди преимуществ НРК – длительное время автономной работы, широкие внедорожные возможности и высокая огневая мощь.

Технологии вместо риска: возможности платформы

Оператор полностью управляет наземным дроном из безопасного укрытия, используя надежный канал управления, минимизирующий риски для личного состава.

Наземный робот "Tanchik Droid 12.7" предназначен для:

дистанционного наблюдения за полем боя;

ведение разведки;

уничтожение живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника.

Напомним, ранее Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль "Гюрза-2". Министерство обороны кодифицировало усовершенствованную версию бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02. Конструкторы учли отзывы военных. Они усилили независимую подвеску, поставили круговую защиту от обломков, а также интегрировали искусственный интеллект для мониторинга угроз.