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В двух областях разоблачили нелегальное производство горючего на 50 млн грн

В двух областях разоблачили нелегальное производство горючего
В двух областях разоблачили нелегальное производство горючего

В Кировоградской и Днепропетровской областях правоохранители пресекли незаконное производство и продажу фальсифицированного горючего через сеть подконтрольных заправок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

В ходе следственных действий изъяли более 233 тыс. литров горючего, а общую стоимость нефтепродуктов и оборудования оценивают примерно в 50 млн грн.

Кроме горючего, из незаконного обращения изъяли 25 тонн стабильного газового конденсата и 24 тонны многофункционального разбавителя. Оборудование и резервуары, используемые для производства, опломбировались.

По данным правоохранителей, организаторы схемы обустроили производство на мощностях подконтрольных предприятий без необходимых разрешительных документов.

Для изготовления горючего они смешивали компоненты неизвестного происхождения с помощью специального оборудования. Полученная продукция по данным следствия не отвечала требованиям государственных стандартов.

Фальсифицированное горючее реализовывали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.

Схему разоблачили в рамках уголовного производства с участием Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности и Департамента стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, в Киевской области ликвидировали незаконные заправки, получавшие горючее из нелегальной нефтебазы. Общая стоимость изъятых активов оценивается более чем в 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко