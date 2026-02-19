Нелегальная АЗС на Прикарпатье прекратила работу: БЭБ изъяло фальсификат и сотни тысяч наличных денег

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности прекратили деятельность подпольной автозаправочной станции в Ивано-Франковской области, которая функционировала без каких-либо разрешительных документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что на станции продавали фальсифицированное горючее без разрешительных документов.

В рамках досудебного расследования детективы провели обыски помещений и территории АЗС.

Во время обысков на территории АЗС правоохранители изъяли:

Резервуар для хранения горючего и топливораздаточной колонки;

Значительный объем фальсифицированного горючего неизвестного происхождения;

Более 250 тысяч гривен наличных.

Оборудование, которое использовалось для незаконной продажи горючего, демонтировано.

Следственные действия продолжаются для установления полного круга лиц, причастных к организации незаконного бизнеса. Детективы выясняют места изготовления фальсификата и каналы его поставки на заправку.

Напомним, несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. Почти четверть всех нелегальных АЗС работают во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.