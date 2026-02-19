Нелегальна АЗС на Прикарпатті припинила роботу: БЕБ вилучило фальсифікат та сотні тисяч готівки

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільної автозаправної станції на Івано-Франківщині, що функціонувала без будь-яких дозвільних документів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що на станції продавали фальсифіковане пальне без дозвільних документів.

У межах досудового розслідування детективи провели обшуки приміщень та території АЗС.

Під час обшуків на території АЗС правоохоронці вилучили:

Резервуар для зберігання пального та паливороздавальну колонку;

Значний обсяг фальсифікованого пального невідомого походження;

Понад 250 тисяч гривень готівки.

Обладнання, що використовувалося для незаконного продажу пального, демонтовано.

Слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до організації незаконного бізнесу. Детективи також з'ясовують місця виготовлення фальсифікату та канали його постачання на заправку.

Нагадаємо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.