Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нелегальна АЗС на Прикарпатті припинила роботу: БЕБ вилучило фальсифікат та сотні тисяч готівки

азс
Детективи Бюро економічної безпеки демонтували нелегальну заправку / БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільної автозаправної станції на Івано-Франківщині, що функціонувала без будь-яких дозвільних документів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що на станції продавали фальсифіковане пальне без дозвільних документів. 

У межах досудового розслідування детективи провели обшуки приміщень та території АЗС. 

Під час обшуків на території АЗС правоохоронці вилучили:

  • Резервуар для зберігання пального та паливороздавальну колонку;
  • Значний обсяг фальсифікованого пального невідомого походження;
  • Понад 250 тисяч гривень готівки.

Обладнання, що використовувалося для незаконного продажу пального, демонтовано.

Слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до організації незаконного бізнесу. Детективи також з'ясовують місця виготовлення фальсифікату та канали його постачання на заправку.

Нагадаємо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.

Автор:
Тетяна Бесараб