У Києві накрили виробництво контрафактного пального та його продаж на нелегальних АЗС

У Києві успішно викрили та припинили діяльність повного циклу незаконного виробництва та реалізації пального.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Виробництво, логістика та збут

Схема охоплювала виготовлення контрафактної продукції на нелегальній нафтобазі та її подальший продаж через мережу автозаправних станцій (АЗС).

Слідство встановило функціонування нелегальної нафтобази, де пальне виготовлялося шляхом змішування нафтопродуктів із різними рідинами.

Готовий контрафакт доставлявся спеціальним транспортом безпосередньо з місця виготовлення на чотири задіяні АЗС, де він реалізовувався кінцевим споживачам.

У ході масштабних обшуків на всіх об’єктах, задіяних у злочинній схемі, було вилучено:

114 тонн готового контрафактного пального.

168 тонн рідини, яку використовували для його незаконного виробництва.

Судовий розгляд та триваюче слідство

Наразі досудове розслідування щодо діяльності фігурантів, причетних до роботи зазначених заправних станцій, завершено. Обвинувальні акти вже передано до суду.

Розслідування щодо діяльності самої нелегальної нафтобази та осіб, причетних до безпосереднього виробництва контрафакту, триває.

Фото: Територіальне управління Бюро економічної безпеки у м. Києві

Нагадаємо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.