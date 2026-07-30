Цены на курятину в Украине — актуальные цены на июль - начало августа 2026

По состоянию на конец июля 2026 г. цены на курятину в Украине остаются стабильными. По сравнению с июнем стоимость мяса птицы снизилась лишь на 0,32%, а сезонные колебания не повлекли за собой существенных изменений на рынке.

По данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 30 июля следующая:

Продукт Цена Смена Филе 219-235 грн +0,5% Бедро 129-154 грн +0,6% Голень 79-114 грн +0,3% Тушка 114 грн +0,2%

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ куриное бедро - 134 грн/кг Сильпо куриное филе - 199 грн/кг Novus куриные голени - 79,99 грн/кг

Динамика цен

По состоянию на 30 июля 2026 г. цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными. По сравнению с июнем стоимость мяса птицы снизилась лишь на 0,32% , что свидетельствует об отсутствии существенных ценовых колебаний в разгар летнего сезона.

Наиболее заметное подорожание произошло весной из-за роста затрат производителей на корма, энергоносители и логистику. В июне и июле рынок вошел в фазу стабилизации, а цены удерживаются почти на неизменном уровне.

Среди популярных торговых сетей самое дешевое куриное бедро предлагает АТБ — от 134 грн/кг, куриное филе в "Сильпо" стоит от 199 грн/кг , а самая низкая цена на куриную голень зафиксирована у Novus — 79,99 грн/кг.

Несмотря на незначительное месячное удешевление, в годовом исчислении курятина остается дороже, чем в прошлом, однако темпы роста цен существенно замедлились. На рынке ожидают, что в отсутствие новых факторов, которые будут влиять на себестоимость производства, в ближайшее время цены будут оставаться стабильными.

Среди факторов, которые привели к значительному росту себестоимости производства курятины, стало использование альтернативных источников энергообеспечения и повышение стоимости электроэнергии, логистики, ветеринарных препаратов, кормов, оборудования.

Что будет с ценами на курятину

В Украине не ожидается существенных изменений стоимости курятины в ближайшие 3-6 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Delo.ua.

"Экспорт по нашим прогнозам увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом", – добавил эксперт.

Заметим, что за 2025 год Украина экспортировала 458 тысяч тонн мяса птицы.

Украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.