Ціни на курятину в Україні — актуальні ціни на липень - початок серпня 2026

Станом на кінець липня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються стабільними. Порівняно з червнем вартість м’яса птиці знизилася лише на 0,32%, а сезонні коливання не спричинили суттєвих змін на ринку.

За даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини на 30 липня наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 219-235 грн +0,5% Стегно 129-154 грн +0,6% Гомілка 79-114 грн +0,3% Тушка 114 грн +0,2%

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ куряче стегно — 134 грн/кг Сільпо куряче філе — 199 грн/кг Novus курячі гомілки — 79,99 грн/кг

Динаміка цін

Станом на 30 липня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними. Порівняно з червнем вартість м'яса птиці знизилася лише на 0,32%, що свідчить про відсутність суттєвих цінових коливань у розпал літнього сезону.

Найпомітніше подорожчання відбулося навесні через зростання витрат виробників на корми, енергоносії та логістику. Водночас у червні та липні ринок увійшов у фазу стабілізації, а ціни утримуються майже на незмінному рівні.

Серед популярних торговельних мереж найдешевше куряче стегно наразі пропонує АТБ — від 134 грн/кг, куряче філе у "Сільпо" коштує від 199 грн/кг, а найнижча ціна на курячу гомілку зафіксована у Novus — 79,99 грн/кг.

Попри незначне місячне здешевлення, у річному вимірі курятина залишається дорожчою, ніж торік, однак темпи зростання цін суттєво сповільнилися. На ринку очікують, що за відсутності нових факторів, які впливатимуть на собівартість виробництва, найближчим часом ціни залишатимуться стабільними.

Серед факторів, які призвели до значного зростання собівартості виробництва курятини, стало використання альтернативних джерел енергозабезпечення та підвищення вартості електроенергії, логістики, ветеринарних препаратів, кормів, обладнання тощо.

Що буде з цінами на курятину

В Україні не очікується суттєвих змін у вартості курятини у найближчі 3-6 місяців, заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Delo.ua.

"Експорт за нашими прогнозами збільшиться на 10% порівняно з минулим роком", - додав експерт.

Зауважимо, що за 2025 рік Україна експортувала 458 тис. тонн м’яса птиці.

Українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.