Ціни на курятину в Україні зростуть: виробники працюють у збиток

Ціни на курятину в Україні традиційно зростають до Великодня. На вартість вплине не тільки сезонне збільшення попиту, а й суттєве здорожчання собівартості виробництва упродовж холодного сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі УНІАН.

"Збільшення собівартості виробництва буде спонукати виробників підвищувати ціни. Зимовий сезон позаду, він був дуже складним для виробників продукції птахівництва через відключення електроенергії і подальший вплив на весь ланцюжок постачання", – наголосив експерт.

За його словами, серед факторів, які призвели до значного зростання собівартості виробництва, стало використання альтернативних джерел енергозабезпечення та підвищення вартості електроенергії, логістики, ветеринарних препаратів, кормів, обладнання тощо.

Карпенко акцентував на тому, що вартість курятини від виробників знижувалася протягом всього зимового періоду.

"Ціни реалізації знижуються вже 4 місяці поспіль і зараз знаходяться на рівні початку минулого року. Оскільки за цей час собівартість виросла, а ціни знизились, виробники працюють у збиток, тому подальше зниження цін призведе до зменшення виробництва і закриття невеликих гравців ринку", – пояснює експерт.

Згідно з даними порталу "Мінфін", кілограм курячого філе в Україні наразі коштує в середньому 233 гривні. Наприкінці минулого року вартість курячого філе становила 239,4 гривні за кілограм.

Нагадаємо, український виробник курятини “Куріяр” отримав кредитне фінансування на 1 млрд грн від ПУМБ. Кошти підуть на модернізацію логістики, автоматизацію виробництва, розвиток глибокої переробки та впровадження стандартів якості під ЄС.