Український виробник отримав право на постачання курятини до Молдови

Україна відновлює експорт м’яса птиці до Молдови/Держпродспоживслужба

Офіційно відновлено доступ на ринок Республіки Молдова для замороженого та охолодженого м’яса птиці українського виробництва від одного українського суб’єкта господарювання, який має право експорту до Європейського Союзу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Держпродспоживслужби.

Це рішення стало результатом другої робочої зустрічі представників Держпродспоживслужби та молдовського агентства ANSA. Сторони детально обговорили поточний етап повернення української м’ясної продукції на сусідній ринок.

Результати лабораторних перевірок

Основою для позитивного рішення стали дані досліджень, проведених у лабораторіях Європейського Союзу.

Отримані результати офіційно підтвердили, що українська продукція повністю відповідає встановленим нормам і стандартам безпечності.

Саме ці докази якості дозволили зняти обмеження для першого виробника та закласти фундамент для подальшої торгівлі.

Часткове відновлення доступу на ринок

За підсумками переговорів Республіка Молдова відкрила ринок для охолодженого та замороженого м’яса птиці від одного українського підприємства.

Мова йде про виробника, який уже має офіційне право експорту своєї продукції до країн Європейського Союзу.

Наступний крок — відновлення експорту до Молдови для інших українських виробників, над чим Держпродспоживслужба вже працює разом із ANSA.

Нагадаємо, уряд готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Республіка Молдова. Це рішення є відповіддю на обмеження молдовської сторони щодо експорту українського м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці.

Автор:
Тетяна Бесараб