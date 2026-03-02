Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна ліцензуватиме імпорт молдовського вина та винограду у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці

вино
Україна ліцензує імпорт вина та спирту з Молдови / Depositphotos

Кабінет міністрів України готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Республіка Молдова. Це рішення є відповіддю на обмеження молдовської сторони щодо експорту українського м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Обмеження Молдови було введено Національним агентством з безпеки харчових продуктів (ANSA) 26 січня 2026 року № 48. У нотифікації до Світова організація торгівлі (СОТ) вказано некоректну інформацію про причини рішення, що створює ризики поширення необґрунтованих бар’єрів для української агропродовольчої продукції в інших країнах.

Українська сторона відреагувала оперативно: проведено державний контроль і первинну перевірку. Метронідазол виявлено лише в одному зразку кормів, що свідчить про несистемний характер інциденту. Порушень у самому м’ясі птиці не зафіксовано.

"Водночас запроваджені молдовською стороною обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, Україна застосовуватиме передбачені міжнародними угодами інструменти захисту своїх економічних інтересів", — зазначив Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Запровадження режиму ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як пропорційний і правовий інструмент реагування. Україна віддає пріоритет діалогу, проте залишає за собою право на адекватні заходи для захисту національних виробників та стабільності агропродовольчого сектору.

Також нагадаємо, національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови 26 січня 2026 року запровадило тимчасову заборону на імпорт з України м’яса птиці та кормів для птиці. 

Автор:
Тетяна Гойденко