Україна ліцензуватиме імпорт молдовського вина та винограду у відповідь на обмеження експорту м’яса птиці

Кабінет міністрів України готує проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту з Республіка Молдова. Це рішення є відповіддю на обмеження молдовської сторони щодо експорту українського м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Обмеження Молдови було введено Національним агентством з безпеки харчових продуктів (ANSA) 26 січня 2026 року № 48. У нотифікації до Світова організація торгівлі (СОТ) вказано некоректну інформацію про причини рішення, що створює ризики поширення необґрунтованих бар’єрів для української агропродовольчої продукції в інших країнах.

Українська сторона відреагувала оперативно: проведено державний контроль і первинну перевірку. Метронідазол виявлено лише в одному зразку кормів, що свідчить про несистемний характер інциденту. Порушень у самому м’ясі птиці не зафіксовано.

"Водночас запроваджені молдовською стороною обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, Україна застосовуватиме передбачені міжнародними угодами інструменти захисту своїх економічних інтересів", — зазначив Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Запровадження режиму ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як пропорційний і правовий інструмент реагування. Україна віддає пріоритет діалогу, проте залишає за собою право на адекватні заходи для захисту національних виробників та стабільності агропродовольчого сектору.

Також нагадаємо, національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови 26 січня 2026 року запровадило тимчасову заборону на імпорт з України м’яса птиці та кормів для птиці.