Молдова заперечує ембарго на своє вино в Україні

вино, виноград
Технічні обговорення не означають фактичної заборони / Freepik

Міністерство сільського господарства Молдови заявило, що не отримувало жодних офіційних повідомлень про можливі обмеження на імпорт молдавського вина в Україну. У відомстві наголосили, що чутки про ембарго не відповідають дійсності — принаймні на цьому етапі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення NewsMaker.

"Наразі на українському ринку немає ембарго на молдавські вина. У публічному просторі з'явилися обговорення можливого рішення та окремих варіантів регулювання, що знаходяться на стадії консультацій між профільними установами", — йдеться в заяві міністерства.

Там підкреслили, що технічні обговорення не означають фактичної заборони та не рівнозначні запровадженню санкцій чи торговельних обмежень.

Що передувало скандалу

Напруга виникла після того, як ЗМІ повідомили, що уряд України нібито підготував проєкт постанови, що фактично запроваджує ембарго на молдавське вино, свіжий виноград, етиловий спирт та дистиляти.

За даними журналістів, обмеження розглядаються як відповідь на рішення Молдови призупинити імпорт українського м'яса птиці — через виявлення в українських кормах забороненої речовини метронідазол.

Молдавська сторона запевняє, що діалог з Україною триває в конструктивному ключі й спрямований на те, щоб не допустити заходів, які зашкодили б виробникам або двостороннім торговельним відносинам.

Також нагадаємо, національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови 26 січня 2026 року запровадило тимчасову заборону на імпорт з України м’яса птиці та кормів для птиці. 

Автор:
Тетяна Гойденко