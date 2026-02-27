Молдова отрицает эмбарго на свое вино в Украине

Министерство сельского хозяйства Молдовы заявило, что не получало никаких официальных уведомлений о возможных ограничениях на импорт молдавского вина в Украину. В ведомстве подчеркнули, что слухи об эмбарго не соответствуют действительности, по крайней мере, на этом этапе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение NewsMaker.

"В настоящее время на украинском рынке нет эмбарго на молдавские вина. В публичном пространстве появились обсуждения возможного решения и отдельных вариантов регулирования, находящихся на стадии консультаций между профильными учреждениями", - говорится в заявлении министерства.

Там подчеркнули, что технические обсуждения не означают фактического запрета и не равнозначны введению санкций или торговых ограничений.

Что предшествовало скандалу

Напряжение возникло после того, как СМИ сообщили, что правительство Украины якобы подготовило проект постановления, фактически вводящего эмбарго на молдавское вино, свежий виноград, этиловый спирт и дистилляты.

По данным журналистов, ограничения рассматриваются как ответ на решение Молдовы приостановить импорт украинского мяса птицы из-за обнаружения в украинских кормах запрещенного вещества метронидазол.

Молдавская сторона уверяет, что диалог с Украиной продолжается в конструктивном ключе и направлен на то, чтобы не допустить мер, которые бы повредили производителям или двусторонним торговым отношениям.

Также напомним, национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы 26 января 2026 ввело временный запрет на импорт из Украины мяса птицы и кормов для птицы.