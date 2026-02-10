- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Союз птицеводов призвал Молдову немедленно снять ограничения на импорт мяса птицы из Украины
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдовы 26 января 2026 г. ввело временный запрет на импорт из Украины мяса птицы и кормов для птицы. Такие ограничения носят искусственный характер, их целью является устранение на молдавском рынке конкурента в лице Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом заявили в ассоциации "Союз птицеводов Украины".
Причина запрета
Официальным основанием для решения явились результаты лабораторных исследований готовых кормов украинского происхождения. В образцах обнаружен метронидазол — антибиотик, использование которого для продуктивных животных запрещено законодательством Украины, Молдовы и стран Европейского Союза. По данным ассоциации "Союз птицеводов Украины", наличие этого вещества было подтверждено только в одном образце в ходе проверки.
Аргументы украинской стороны
Союз птицеводов приводит следующие факты относительно текущей ситуации:
- украинская курятина экспортируется в страны ЕС и Великобритании, где действуют аналогичные ветеринарные и фитосанитарные стандарты безопасности;
- в течение последнего периода от европейских или британских институций не поступало нотификаций по поводу нарушений требований безопасности украинскими экспортерами;
- решение ANSA распространяется не только на готовые корма, но и на мясо птицы.
Решение молдавского регулятора ассоциация "считает очень странной", когда устанавливается запрет не только на импорт готовых кормов из Украины, но и мяса птицы, в котором не было обнаружено никаких несоответствий. "Союз птицеводов Украины" выступает за немедленное снятие этих необоснованных и пристрастных ограничений.
Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.