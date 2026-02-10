Запланована подія 2

Союз птицеводов призвал Молдову немедленно снять ограничения на импорт мяса птицы из Украины

курица, ферма
Молдавия запретила импорт мяса птицы из Украины. / Freepik

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдовы 26 января 2026 г. ввело временный запрет на импорт из Украины мяса птицы и кормов для птицы. Такие ограничения носят искусственный характер, их целью является устранение на молдавском рынке конкурента в лице Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявили в ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Причина запрета

Официальным основанием для решения явились результаты лабораторных исследований готовых кормов украинского происхождения. В образцах обнаружен метронидазол — антибиотик, использование которого для продуктивных животных запрещено законодательством Украины, Молдовы и стран Европейского Союза. По данным ассоциации "Союз птицеводов Украины", наличие этого вещества было подтверждено только в одном образце в ходе проверки.

Аргументы украинской стороны

Союз птицеводов приводит следующие факты относительно текущей ситуации:

  • украинская курятина экспортируется в страны ЕС и Великобритании, где действуют аналогичные ветеринарные и фитосанитарные стандарты безопасности;
  • в течение последнего периода от европейских или британских институций не поступало нотификаций по поводу нарушений требований безопасности украинскими экспортерами;
  • решение ANSA распространяется не только на готовые корма, но и на мясо птицы.

Решение молдавского регулятора ассоциация "считает очень странной", когда устанавливается запрет не только на импорт готовых кормов из Украины, но и мяса птицы, в котором не было обнаружено никаких несоответствий. "Союз птицеводов Украины" выступает за немедленное снятие этих необоснованных и пристрастных ограничений.

Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук